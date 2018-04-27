Операция объединенных сил: система пропусков на территорию изменится

В связи с введением Операции объединенных сил изменится порядок въезда в зону проведения операции.

Об этом 30 апреля рассказал в эфире «Громадського радіо» заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

По его словам, будут введены три зоны безопасности: зеленая, желтая, красная. На эти территории будет разный режим въезда по пропускам, которые должно выдать командование Объединенных сил.

«Права доступа в города, которые будут определены как красная зона, будут иметь граждане, которые там проживают, или имеют право собственности на объекты недвижимости, которые находятся в этих населенных пунктах. Или у граждан есть родственники, которые похоронены в соответствующих населенных пунктах и ​​на это есть подтверждающие документы», – рассказал Георгий Тука.

В других случаях предоставление доступа к красной зоне командование Объединенных сил будет решать в индивидуальном порядке.

Как рассказал Георгий Тука, зеленая зона будет наиболее доступной для передвижения, а желтая будет частично ограничена. «Там будут незначительные ограничения. Все будет зависеть от получения пропуска в штабе Объединенных сил», – пояснил Тука.

Вместе с тем он отметил, что он пока не располагает информацией относительно того, что уже созданы органы, которые будут выдавать новые пропуска.

Георгий Тука предположил, что в первую неделю в связи с этим может быть ажиотаж и суета.