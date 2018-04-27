Порошенко рассказал об успехах АТО в 2014 году

Порошенко рассказал об успехах АТО в 2014 годуСегодня, 16:56
В первые месяцы с начала антитеррористической операции на Донбассе в апреле 2014 года украинским войскам удалось освободить более 200 населенных пунктов.
Об этом на совещании с военным руководством по смене формата операции заявил президент Украины Петр Порошенко, передает его пресс-служба.
В частности, Порошенко отметил, что в первые месяцы АТО удалось освободить более 200 населенных пунктов.
"Две трети территории Донбасса, начиная с блестящей операции по освобождению Славянска, затем был Лисичанск, Северодонецк, освобожден Мариуполь, дальше - Краматорск, Константиновка. Еще раз подчеркиваю - 200 населенных пунктов были освобождены в первые месяцы, начиная с мая и заканчивая августом", - заявил он. Порошенко также отметил, что АТО была направлена против террористов, вооруженных российским оружием и подготовленных российской Федеральной службой безопасности.