Порошенко рассказал об успехах АТО в 2014 году

В первые месяцы с начала антитеррористической операции на Донбассе в апреле 2014 года украинским войскам удалось освободить более 200 населенных пунктов.

Об этом на совещании с военным руководством по смене формата операции заявил президент Украины Петр Порошенко, передает его пресс-служба.

В частности, Порошенко отметил, что в первые месяцы АТО удалось освободить более 200 населенных пунктов.

"Две трети территории Донбасса, начиная с блестящей операции по освобождению Славянска, затем был Лисичанск, Северодонецк, освобожден Мариуполь, дальше - Краматорск, Константиновка. Еще раз подчеркиваю - 200 населенных пунктов были освобождены в первые месяцы, начиная с мая и заканчивая августом", - заявил он. Порошенко также отметил, что АТО была направлена ​​против террористов, вооруженных российским оружием и подготовленных российской Федеральной службой безопасности.