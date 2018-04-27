Наев: Группировки Объединенных сил готовы к отражению российской агрессии

Группировки Объединенных сил на Донбассе готовы к отражению российской агрессии.

Об этом на совещании с военными ведомствами во главе с президентом Украины Петром Порошенко доложил командующий Объединенных сил Сергей Наев.

"Группировки объединенных сил для проведения операции по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях готовы", - заявил Наев.

Кроме того, Порошенко поручил ему организовать и обеспечить применение оружия военными на Донбассе. "Еще раз подчеркиваю, освобождение Донбасса предполагается политико-дипломатическим путем, принуждением России выполнить минские договоренности…Если враг перейдет в широкомасштабное наступление, в первую очередь на вас ложится ответственность за обеспечение отпора широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации", - обратился Порошенко к Наеву.