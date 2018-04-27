» » Наев: Группировки Объединенных сил готовы к отражению российской агрессии

Наев: Группировки Объединенных сил готовы к отражению российской агрессии

Сегодня, 16:16 citynews.net.ua | Напечатать

Группировки Объединенных сил на Донбассе готовы к отражению российской агрессии.

Об этом на совещании с военными ведомствами во главе с президентом Украины Петром Порошенко доложил командующий Объединенных сил Сергей Наев.

"Группировки объединенных сил для проведения операции по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях готовы", - заявил Наев.

Кроме того, Порошенко поручил ему организовать и обеспечить применение оружия военными на Донбассе. "Еще раз подчеркиваю, освобождение Донбасса предполагается политико-дипломатическим путем, принуждением России выполнить минские договоренности…Если враг перейдет в широкомасштабное наступление, в первую очередь на вас ложится ответственность за обеспечение отпора широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации", - обратился Порошенко к Наеву.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 17:45

В ОРДЛО взорвался скрытый арсенал боеприпасов

Сегодня, 17:07

Операция объединенных сил: система пропусков на территорию изменится

Сегодня, 16:56

Порошенко рассказал об успехах АТО в 2014 году

Сегодня, 16:23

Волонтеры опубликовали список населенных пунктов Донбасса, входящих в зону боевых действий

Сегодня, 16:16

Наев: Группировки Объединенных сил готовы к отражению российской агрессии

Сегодня, 16:04

США уже поставили Javelin Украине

Сегодня, 14:58

Порошенко официально объявил о старте операции Объединенных сил на Донбассе

Сегодня, 13:59

С начала года на Донбассе привлекли к ответственности 100 боевиков

Сегодня, 13:09

​"Ворскла" и "Заря" гарантировали себе попадание в Лигу Европы

Сегодня, 12:51

На Луганщине 5 уровень пожарной опасности

Сегодня, 12:16

В ОРДЛО прибыла новая партия наемников

Сегодня, 11:36

Завершены первые выборы в ОТГ Луганской области

Новости Украины:

Сегодня, 17:43

В Одессе грабители, скрываясь от полиции, протаранили бетономешалку

Сегодня, 17:17

Суд в Чехии повторно признал незаконным «представительство ДНР» в Остраве

Сегодня, 16:27

Российский суд продлил арест Павлу Грибу еще на два месяца

Сегодня, 16:18

В Киеве задержали псевдополицейских, которые грабили иностранцев

Сегодня, 15:58

Из-за прекращения поставок газа остановлена работа ОПЗ

Сегодня, 15:26

Две украинские теннисистки установили личные рекорды в рейтинге WTA

Сегодня, 13:55

Сущенко перевели из камеры-одиночки

Сегодня, 13:05

Норвежец на пластиковых бочках пытался переплыть украинско-румынскую границу по Дунаю

Сегодня, 12:59

В Донецкой области на шахте произошел пожар

Сегодня, 12:03

В Кременчуге жестоко избили соратника Саакашвили

Сегодня, 09:42

На майские полиция будет патрулировать места отдыха граждан

27-04-2018, 18:19

Задержанный на взятке сотрудник СБУ арестован на 2 месяца

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Апрель 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 



^Наверх

 