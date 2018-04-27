Президент Украины Петр Порошенко официально объявил о старте операции Объединенных сил на Донбассе.

Соответствующее заявление он сделал на совещании с руководителями силовых ведомств.

В частности, президент заявил, что подписал указ о начале операции Объединенных сил.

В то же время Порошенко отметил, что за четыре года антитеррористическая операция выполнила поставленные задачи.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе сегодня начинается операция Объединенных сил.

Отметим, ее особенности прописаны в законе о реинтеграции Донбасса. Руководство операцией Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях возлагается на командующего Объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины Сергея Наева.