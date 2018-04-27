С начала года на Донбассе привлекли к ответственности 100 боевиков

С начала 2018 года на Донбассе к ответственности привлекли 100 боевиков, из них 86 подозреваемых задержаны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел Украины в Facebook.

"За четыре месяца полиция привлекла к ответственности 100 боевиков. Из них - 86 задержаны, еще 14 - объявлены в розыск и привлекаются к ответственности заочно. Среди них - жители Славянска, Константиновки, Лимана и Доброполья в возрасте от 22 до 52 лет", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что задержанные в основном х дежурили на блокпостах пророссийских боевиков, незаконно обыскивали транспортные средства и ограничивали свободу на передвижение.