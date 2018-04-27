В ОРДЛО прибыла новая партия наемников

На временно оккупированные территории Донбасса прибыла новая партия наемников из Российской Федерации.

Об этом сообщает Главное управление разведки «Удалось установить факт прибытия в один из мотострелковых подразделений 1 АК еще одной партии российских наемников. В то же время главными мотивационными факторами для них оказались обещанные российским оккупационным командованием денежное вознаграждение, а также закрытие уголовных производств за совершенные на территории РФ преступления», — заявил пресс-секретарь украинского оборонного ведомства Максим Праута. По его словам, подконтрольные России оккупационные войска продолжают комплектование соединений и частей 1 АК (Донецк) и 2 АК (Луганск) российскими гражданами. «Причиной таких действий являются предыдущие неудачные попытки покрытия некомплекта личного состава за счет населения временно оккупированных территорий востока Украины», — добавил он.