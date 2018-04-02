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В зоне АТО зафиксировано 26 обстрелов украинских позиций

Сегодня, 19:36 citynews.net.ua | Напечатать

В зоне проведения анти-террористической операции по состоянию на 18:00 27 апреля зафиксировано 26 обстрелов украинских позиций.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО. В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

"В частности, на Донецком направлении из запрещенных Минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли защитников Водяного.

Также минометы калибра 120 мм агрессор применил под Лебединским", - говорится в сообщении. Боевики вели огонь по украинским позициям вблизи Шахты "Бутовка", Марьинки, под Талаковкой, недалеко от Каменки, в районе Опытного, Верхнеторецкого, Широкиного и Пищевика, стрелковое оружие применили по защитниках Авдеевки, Красногоровки и Широкиного.

"На Луганском направлении из 120-мм миномета, вооружения БМП и гранатометов агрессор обстрелял наши опорные пункты вблизи Светлодарска", - добавляют в пресс-центре.


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