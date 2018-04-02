Из-за провокационных действий боевиков пограничники вынуждены были продолжить работу контрольного пункта въезда-выезда на Луганщине, передает пресс-служба Лисичанского погранотряда.

Так, вчера вечером уже перед закрытием контрольного пункта "Станица Луганская" с неподконтрольной Украине территории Луганской области прибыло около 800 человек. Для того, чтобы не оставить людей ночевать в серой зоне "под открытым небом" пограничники приняли решение о продолжении работы этого контрольного пункта въезда-выезда.

Для того, чтобы обеспечить комфортное пересечение линии соприкосновения гражданами в кратчайшие сроки пограничникам дополнительно понадобилось еще 45 минут.

В общем, военнослужащие фиксируют значительное увеличение пассажиропотока. Только за прошедшие сутки пограничники, несущие службу в контрольном пункте въезда - выезда "Станица Луганская" оформили более 11 тысяч граждан, которые следовали как на временно оккупированную территорию Луганской области так и в обратном направлении