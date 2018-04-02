За сутки в АТО пострадали 5 военных

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за минувшие сутки, 26 апреля 2018 года, пострадали 5 украинских военнослужащих.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины, полковник Максим Праута.

"В результате вражеских обстрелов пострадали пять наших защитников, трое из них получили ранения, еще двое - травмирование вследствие обстрела. Состояние здоровья четырех военных оценивается как удовлетворительное, один военнослужащий находится в тяжелом состоянии", - сообщил Праута.