Муженко утвердил программу возобновления боевых традиций ВСУ

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко подписал приказ о "восстановлении и внедрении национальных боевых традиций ВСУ".

Об этом Муженко сообщил в своем Twitter. "Восстанавливаем и внедряем национальные боевые традиции, потому что ВСУ утверждают свою, украинскую идентичность. Соответствующий приказ подписан", - отметил начальник Генштаба.

Приказ "Об утверждении Программы мероприятий по восстановлению и внедрению национальных боевых традиций в Вооруженных силах Украины" принят 25 апреля 2018 года согласно ряда законодательных и нормативных актов. В частности, согласно закону "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".