Россия отказалась выполнять решения ПАСЕ

Россия откажется выполнять решение ПАСЕ даже в случае возвращения в состав Ассамблеи. Об этом в Страсбурге заявил депутат Госдумы, председатель комитета по иностранным делам Леонид Слуцкий, передает «Европейская правда».

Он представляет российскую сторону на встрече в специальном комитете, который рассматривает возможность снятия с РФ санкций и ее возвращение к работе в ПАСЕ.

Перед началом встречи на вопрос журналистов о том, когда РФ начнет выполнение санкций, он ответил: «Никогда». В январе такую же ​​позицию обнародовал его коллега Константин Косачев, председатель комитета Совета Федерации по иностранным делам.

Российская делегация отсутствует в составе Ассамблеи, поскольку не подала в Страсбург свой персональный состав в знак протеста против санкций.

Слуцкий, как и Косачев, находится также под санкциями Европейского союза, относительно него действует запрет на въезд, но в случае его участия в международных событиях действие запрета приостанавливается