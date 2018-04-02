Полторак утвердил план создания на базе военных комиссариатов терцентров комплектования и соцподдержки

На базе военных комиссариатов появятся территориальные центры комплектования и соцподдержки.

Об этом в Facebook сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.

"Несколько минут назад утвердил План создания на базе военных комиссариатов территориальных центров комплектования и социальной поддержки", - сообщил Полторак.

По словам министра, планом предусмотрен переход на новый формат работы в военных комиссариатах. Полторак также добавил, что целью создания указанных центров является повышение эффективности работы с военнообязанными, резервистами и ветеранами в системе предоставления услуг по их социальной и правовой защите