Кабмин дает Луганской области 131 миллион на решение проблем с затопленными шахтами

Распоряжение Кабинета Министров «О выделении средств на осуществление неотложных мероприятий, связанных с предотвращением возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера в связи с затоплением шахт Первомайско-Стахановского угледобывающего региона» принято на заседании Правительства. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Речь идет о сумме в размере 131 миллион гривен.

Ускоренное повышение уровней в затопленной шахте «Голубовская» (НКТ) с превышением уровней в гидравлически связанных шахтах «Первомайская» (НКТ) и «Родина» по направлению к шахте «Золотое» в феврале 2018 года создало угрозу аварийного увеличения водопритоков в шахту и аварийного затопления горных выработок. Это привело к возникновению чрезвычайной ситуации техногенного и эколого-техногенного происхождения.

Водоотвод был установлен на шахте «Голубовская», которая осталась на оккупированной территории. Его работа была остановлена, поэтому возникла необходимость построить систему водоотлива на шахте «Золотое». Этим вопросом в течение почти трех лет занимались руководство шахты, областная власть и профильное министерство.

В прошлом году Правительством было выделено 86 млн грн на строительство комплекса водоотведения шахты «Золотое». Однако тогдашнему руководству шахты удалось освоить только 13 млн грн, это не более 15% от выделенной суммы.