"Вода Донбасса" заключила договор с предприятием из ОРДО на 8 млн гривен

Прокуратура в суде требует признать недействительным заключенный КП "Компания "Вода Донбасса" договор закупки на сумму 8 млн гривен, - сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Отмечается, что Мариупольской местной прокуратурой №1 во время мониторинга веб-портала публичных закупок «Prozorro» установлено, что коммунальное предприятие «Компания «Вода Донбасса» заключило договор с предприятием, которое зарегистрировано на оккупированной территории, о закупке услуг по охране объектов на сумму почти 8 млн грн.

"Данный договор заключен по результатам переговорной процедуры без проведения публичных торгов, как того требует законодательство. Коммунальное предприятие обосновало необходимость применения указанной процедуры невозможностью соблюдения сроков проведения тендера в связи с насущной необходимостью из-за ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.

Однако, согласно информации Главного управления ГСЧС в Донецкой области, чрезвычайных ситуаций, связанных с деятельностью коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса», в период проведения тендера не зарегистрировано.

В связи с этим прокуратурой в Хозяйственный суд Донецкой области внесено исковое заявление в интересах государства в лице Донецкого областного совета о признании недействительными решения тендерного комитета и заключенным договором.

В настоящее время дело назначено к рассмотрению.