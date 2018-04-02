За нарушение порядка въезда на Донбасс будут штрафовать

Президент Украины Петр Порошенко 25 апреля подписал закон, которым отменяется административный арест за нарушение порядка въезда-выезда с/на неподконтрольной территории Донбасса и незаконное пересечение государственной границы.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на странице соответствующего законопроекта №5442 на сайте Верховной Рады, пишут Донецкие Новости.

Закон №5442 отменяет наказание в виде админареста до 15 суток за незаконное пересечение госграницы и нарушение порядка въезда на неподконтрольную территорию и выезда из нее.

Также в законе предусмотрели штрафы. Так, в тексте документа говорится, что «нарушение порядка въезда в район проведения антитеррористической операции или выезда из него, совершенное вне контрольных пунктов въезда-выезда, влекут за собой наложение штрафа от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан».

«Те же действия, совершенные группой лиц или лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за незаконное пересечение или попытку пересечения государственной границы Украины, нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее или нарушение, предусмотренное частью первой настоящей статьи, влекут за собой наложение штрафа от 50 до 70 необлагаемых минимумов доходов граждан», – говорится в документе.