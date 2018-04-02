В Минобороны подтвердили информацию об 11 пострадавших на Донбассе военных

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за прошедшие сутки, 25 апреля 2018 года, пострадали 11 украинских военнослужащих.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута.

"Вследствие мощных вражеских обстрелов погибших среди украинских военнослужащих нет. Но 8 защитников получили ранения, еще трое - боевое травмирование", - говорится в сообщении.

Как сообщил представитель Минобороны, все пострадавшие военные госпитализированы, состояние трех военных - средней тяжести, остальных - удовлетворительное. По данным Минобороны, за сутки боевики 76 обстреливали силы АТО, украинские военные более 30 раз открывали огонь в ответ.