Красный Крест доставил на Донбасс 10 грузовых автомобилей с гумпомощью

Международный Комитет Красного Креста доставил на Донбасс 10 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд с временно оккупированной территории Украины проследовали 10 грузовых автомобилей Международного Комитета Красного Креста", - говорится в сообщении. Как отмечается, грузовики перевозили около 148 тонн гумпомощи для жителей Донецкой области. В частности, Красный Крест направил на Донбасс медицинские препараты, гигиенические наборы, песок для фильтрации, сварочные аппараты, символику МККК, колеса, ІТ-оборудование, сульфат алюминия и теплицы.