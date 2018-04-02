Местные громады Луганщины получили от упрощенцев почти 81 млн грн единого налога

В Главном управлении ГФС в Луганской области сообщили, что эта сумма поступила от субъектов хозяйствования за три месяца 2018 года.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Луганской области

Основная часть поступлений единого налога, а это 43,6 млн грн, уплачена физическими лицами – предпринимателями, которые работают на упрощенной системе налогообложения, и сельскохозяйственными товаропроизводителями – 29,8 млн грн.

По сравнению с показателями за аналогичный период 2017-го года поступления единого налога увеличились почти на 15,5 млн грн или на 23,7 процентов.

Юридические лица - плательщики единого налога III группы уплатили в местную казну 7,6 млн гривен.

Напомним, всего в январе-марте 2018 года в местные бюджеты Луганщины поступило 633,2 млн грн.