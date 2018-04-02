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Матиос заявил, что централизованные мероприятия по реабилитации военных АТО в 2018 году не проводились

Сегодня, 10:02 citynews.net.ua | Напечатать

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос озвучил статистику самоубийств среди военных в зоне АТО.

Информация, полученная в Едином реестре досудебных расследований, опубликована в его Facebook.

"С начала проведения АТО статус участника боевых действий получили почти 326 тысяч человек, 8489 из них получили увечья и ранения, 3784 военнослужащих погибли. При этом за время проведения АТО по меньшей мере 554 человека совершили самоубийство (официальная статистика ЕРДР состоянию на 01.04.2018)", - написал Матиос.

Он сообщил, что, несмотря на предусмотренные госбюджетом 109 млн. грн на мероприятия по психологической реабилитации, социальной и профессиональной адаптации участников АТО и их обеспечения санаторно-курортным лечением "централизованные мероприятия по психологической реабилитации участников АТО в Украине в 2018 году не осуществляются вообще". Причиной этого, по словам Матиоса, послужило "равнодушие Минсоцполитики".

"Министерство социальной политики Украины до настоящего времени то ли не смогло или не захотело принять ряд нормативных документов, без которых заключить договоры о предоставлении услуг по реабилитации участников АТО просто не возможно", - говорится в сообщении.

Также он заявил, что подход к психологической реабилитации военных остается "вынужденно формальным" ввиду отсутствия достаточного количества специалистов-психологов с практическим опытом. "Деньги на государственных счетах лежат, а услуги по психологической реабилитации посттравматического расстройства военных и демобилизованных предоставляются исключительно по инициативе органов местного самоуправления, волонтерских организаций или во время пребывания военнослужащих на стационарном лечении в госпиталях", - добавил Матиос.


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