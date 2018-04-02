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Порошенко поручил начать серийное производство ракет для «Ольхи»

Сегодня, 16:31 citynews.net.ua | Напечатать

Президент Петр Порошенко поставил задачу начать в 2018 году серийное производство ракет для комплекса «Ольха», сообщили в пресс-службе Главы государства.

На Херсонщине он принял участие в заключительных огневых испытаниях ракетного комплекса «Ольха».

«Почему это так важно? Не только потому, что украинская армия наконец получит высокоточное оружие, которое значительно повысит эффективность действий подразделений Вооруженных сил Украины. Это важно и потому, что ракета «Ольха» собрана полностью из украинских комплектующих. Нам никто не может помешать производить эту высокоточное оружие», - подчеркнул Глава государства.

Порошенко также отметил, что впервые за столь короткий срок было налажено производство нового высокоточного оружия. «Ибо только два года назад решением Совета национальной безопасности и обороны было поручено начать ракетную программу и сегодня мы завершили испытания. И ракета будет поставлена ​​на вооружение», - подчеркнул Президент.

Он напомнил, что к 2014 году возможности Вооруженных сил и ракетного комплекса уничтожались, были ликвидированы производства. «Мы за это заплатили очень высокую цену. И сейчас враг уже знает потенциал украинского оборонно-промышленного комплекса, враг знает потенциал украинской армии. Могу сказать одну конкретную цифру: эта ракета «Ольха» в 10 раз точнее и, соответственно, в 10 раз эффективнее, чем старые системы залпового огня, которые находились на вооружении еще со времен Советского Союза», - подчеркнул Глава государства.

Он поздравил представителей украинского оборонно-промышленного комплекса, всех производителей, которые приложили максимум усилий, чтобы сегодняшний день стал возможным.

Президент также подчеркнул, что в настоящее время поставлены новые задачи, в частности по разработке крылатых ракет. Глава государства подчеркнул, что Украина в соответствии с независимым международным оцениванием вошла в 10-ку крупнейших эффективных армий Европы.

«Мы уверены в том, что такие шаги нас значительно приближают к повышению эффективности и наши партнеры, в том числе и партнеры по НАТО, могут твердо рассчитывать на мощь ВСУ. Так же, как и мы рассчитываем на наших партнеров», - отметил Глава государства.

В свою очередь секретарь Совет национальной безопасности и обороны Александр Турчинов отметил, что согласно решению Государственной комиссии, ракетный комплекс будет взят на вооружение, и уже в этом году начнется его серийное производство.

«Это большой общий успех украинских ученых, конструкторов, производственников и военных, которые смогли реализовать самую масштабную задачу в кратчайшие сроки», - подчеркнул он.


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