Геращенко: Украина будет просить ПАСЕ помочь с проблемами переселенцев

В Украине после Второй мировой войны самое большое количество переселенцев в Европе – 1,7 млн человек, о проблемах которых сегодня, 25 апреля, в Парламентской ассамблее Совета Европы пройдут дебаты.

Об этом рассказала заместитель главы Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

«Я очень хочу донести до коллег по европейскому пространству, по Парламентской ассамблее Совета Европы о тех издевательствах, катастрофическом нарушении прав человека, которые переживают украинцы, как в Крыму, так и на оккупированных территориях. они вынуждены бежать от войны – говорит она.

«Ключевыми проблемами украинских переселенцев сегодня остаются проблемы с жильем. Наше государство вследствие непростой экономической ситуации не может предложить программы льготных кредитований. Мы бы очень надеялись на усиление помощи наших стран партнеров», – продолжила Геращенко.

По ее словам, также большой проблемой в Украине остается трудоустройство и создание новых рабочих мест для переселенцев. «В то же время в Минске во время работы наших групп мы обговариваем вопрос того, что переселенцы обязательно должны получить право принимать участие в местных выборах, которые должны состояться на оккупированных территориях после их демилитаризации, деоккупации и выведения оттуда российских войск», – рассказала она.

«Именно те люди, которые являются гражданами Украины, которые являются голосом Донбасса и Крыма, должны принимать участие потом в выборах на оккупированных территориях Донбасса», – отметила Геращенко.