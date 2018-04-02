Украинская сторона будет стремиться к упрощению пропускного режима через КПВВ

Украинская сторона будет стремиться к максимальному упрощению пропускного режима на контрольных пунктах въезда-выезда, расположенных на линии разграничения на Донбассе. Об этом заявил командующий Объединенных сил Сергей Наев в интервью изданию "Факты".

"Мы будем стремиться к упрощению пропускного режима. Эту условную административную линию ежедневно пересекают десятки тысяч человек, которые часами стоят в очередях на морозе, на ветру, в жару или под дождем. Надеюсь, что наступит момент, когда пропускные пункты вообще исчезнут с нашего ландшафта. Подчеркиваю: конечной целью является полная реинтеграция Донбасса, которая не предусматривает никаких разделительных линий", - отметил он.

При этом Наев добавил, что настроен решительно в борьбе с контрабандой через КПВВ.

"В моем подчинении будут представители Государственной пограничной службы, СБУ, Национальной гвардии, Национальной полиции. Будем тесно сотрудничать, чтобы положить конец этой порочной практике. Все, кто нарушает закон, должны быть привлечены к ответу", - заявил Наев.