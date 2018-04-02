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Геращенко: в Украине наибольшее число ВПЛ со времен второй мировой

Сегодня, 14:06 citynews.net.ua | Напечатать

В Украине зафиксировано наибольшее в Европе число внутренне перемещенных лиц со времен Второй мировой войны.

Об этом заявила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в эфире канала «112 Украина».

«Мы имеем наибольшую цифру внутренне перемещенных лиц со времен Второй мировой войны. На сегодня 1,7 миллиона зарегистрированы как ВПЛ. Очевидно, большая часть этих людей регистрируются для того чтобы получать социальные выплаты на территории Украины, потому что на оккупированной территории не работают украинские банки, Пенсионный фонд Украины. И за это несет ответственность Россия», – сказала она в кулуарах ПАСЕ в Страсбурге.


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