Обесточен Луганский участок фронта. Без света более 4 тысяч домов

Более 4 тысяч домов были обесточены на подконтрольной части Луганской области днем ​​25 апреля. Об этом сообщает пресс-служба «ЛЭО».

Это произошло на территории обслуживания прифронтовых Попаснянского и Станично-Луганского районов.

Так, в 12:00 произошло частичное обесточивание населенных пунктов Золотое и Золотое-2 (Попаснянский район), общее количество абонентов без света - 3890. Оперативно-выездная бригада уже осуществляет обход в поисках неисправности.

А в 12:14 из-за низового пожара произошло обесточивание нескольких населенных пунктов в Станично-Луганском районе. Полностью без света села Золотаревка, Вольное, частично - Красный Деркул и Красная Таловка. Общее количество абонентов - 198. Для восстановления электроснабжения требуется замена сгоревшей опоры и, конечно, топливо.