Донецкую фильтровальную станцию обследуют после очередного обстрела

25 апреля Донецкая фильтровальная станция и насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода снова оказались под обстрелом, который длился более часа. Об этом сообщает пресс-служба КП «Вода Донбасса».

«Сегодня в 6:20 сильном обстрелу подверглась Донецкая фильтровальная станция и насосная станция первого подъема Южнодонбасской водопровода. Персонал находился в убежище до 7:30», - говорится в сообщении.

Специалисты обследуют территорию и оборудование объектов на повреждение.