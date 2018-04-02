Донецкую фильтровальную станцию обследуют после очередного обстрела

Донецкую фильтровальную станцию обследуют после очередного обстрелаСегодня, 12:40
25 апреля Донецкая фильтровальная станция и насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода снова оказались под обстрелом, который длился более часа. Об этом сообщает пресс-служба КП «Вода Донбасса».
«Сегодня в 6:20 сильном обстрелу подверглась Донецкая фильтровальная станция и насосная станция первого подъема Южнодонбасской водопровода. Персонал находился в убежище до 7:30», - говорится в сообщении.
Специалисты обследуют территорию и оборудование объектов на повреждение.