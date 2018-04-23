В Луганской области мобильная связь Vodafone будет восстановлена в ближайшее время

Сегодня в Луганской области около 9:00 утра произошел обрыв магистрального волоконно-оптического кабеля ЗАО «Vodafone Украина» в районе Северодонецка.

В результате повреждения кабеля оккупированный Луганск и неподконтрольная украинской власти часть области осталась без мобильной связи, а на подконтрольной территории наблюдается резкое снижение качества предоставления телекоммуникационных услуг указанного мобильного оператора.

В настоящее время Департаментом эксплуатации сети ЗАО «Vodafone Украина» ведутся работы по определению места повреждения и восстановления связи.