Боевики совершили 25 обстрелов позиций ВСУ

На Донбассе с начала суток российско-оккупационные войска совершили 25 обстрелов позиций сил АТО, в результате обстрелов ранения получили трое украинских военных.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО. "С начала суток российско-оккупационные войска совершили 25 обстрелов позиций сил АТО, применяя запрещенное минскими соглашениями оружие.

Вследствие выполнения боевых задач трое украинских защитников получили ранения.

Пострадавших воинов оперативно доставили в лечебные учреждения, им оказана необходимая медицинская помощь", - об это говорится в сообщении пресс-центра. В частности, на Луганском направлении дважды из запрещенных 120 мм минометов и гранатометов боевики открывали огонь по нашим укреплениям вблизи Троицкого, а из минометов калибра 82 мм - в районе Попасной и трижды - по Новоалександровке.

На Донецком направлении 120 мм минометы оккупанты применили по украинским позициям неподалеку Водяного. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики открывали огонь по защитникам Верхнеторецка, Водяного и Гнутово. Также крупнокалиберные пулеметы агрессор применил в районе Павлополя, а стрелковое оружие - под Талаковкой, Лебединским, Марьинкой, Павлополем и вблизи шахты "Бутовка".