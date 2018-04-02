На Донбассе более 400 человек считаются пропавшими без вести

Первый вице-спикер Верховной Рады, уполномоченный президента по вопросам мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко заявила, что сейчас более 400 человек считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает пресс-служба ВР. "Ирина Геращенко отметила, что в настоящее время существует проблема с поиском пропавших без вести, однако этот вопрос остается без сдвигов.

По ее словам, в настоящее время более 400 человек считаются пропавшими без вести", - отмечается в сообщении. Кроме того, парламентарий отметила, что незаконно удерживаемые украинцы во время пребывания в плену получили тяжелые травмы, подвергались пыткам и были лишены коммуникации со своими семьями. Она также заявила о важности изучения зарубежного опыта по адаптации к мирной жизни участников боевых действий.