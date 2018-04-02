В МОН опубликовали даты работы центров для поступления абитуриентов из Крыма и Донбасса

Образовательные центры для упрощенного поступления абитуриентов из Крыма и Донбасса будут работать с 4 июня по 28 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки (МОН) Украины.

"В этом году образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина" будут работать с 4 июня по 28 сентября - через них абитуриенты с оккупированных территорий могут поступать в вузы по упрощенной процедуре.

Соответствующие изменения относительно периода работы центров были внесены в приказы МОН и зарегистрированы в Минюсте", - говорится в сообщении.

Также изменились даты, до которых нужно подать документы абитуриентам из Крыма и неподконтрольной части Донбасса, которые хотят подать документы через эти центры: Поступление на бюджет на бакалавра (магистра медицинского, ветеринарного или фармацевтического направления) Для абитуриентов из Крыма и Севастополя: прием документов - до 18:00 20 июля; вступительные экзамены - с 23 июля; зачисление - до 12 часов. 26 июля. Для абитуриентов с Донбасса: прием документов - до 18:00 20 июля; вступительные экзамены - с 26 июля; зачисление - до 12:00 7 августа. Поступление на бюджет на младшего специалиста на базе 11-ти классов Для абитуриентов из Крыма и Севастополя: прием документов - до 18:00 1 августа; вступительные экзамены - до 7 августа; зачисление - до 12:00 8 августа. Для абитуриентов с Донбасса: прием документов - до 18:00 1 августа; вступительные экзамены - до 7 августа; зачисление - до 12:00 14 августа.

Поступление на бюджет на младшего специалиста на базе 9-ти классов Для абитуриентов из Крыма и Севастополя: прием документов - до 18:00 14 июля; вступительные экзамены - до 22 июля; зачисление - до 12:00 30 июля. Для абитуриентов с Донбасса: прием документов - до 18:00 14 июля; вступительные экзамены - до 22 июля; зачисление - до 12:00 30 июля.

При этом документы для поступления на контрактную форму обучения через вышеуказанные образовательные центры по всем уровням будут приниматься до 26 сентября.