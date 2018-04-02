Сутки в АТО прошли без потерь

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за минувшие сутки, 22 апреля 2018 года, обошлось без потерь среди украинских военнослужащих.

Об этом в ходе брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

"Вследствие вражеских обстрелов ни один защитник Украины не пострадал", - сообщил он.

Так, по информации представителя Минобороны, за минувшие сутки боевики 30 раз обстреливали силы АТО на Донбассе, украинские военные 20 раз открывали огонь в ответ. Кроме того, Гуцуляк добавил, что сегодня, 23 апреля, со стороны боевиков зафиксировано 10 прицельных обстрелов.