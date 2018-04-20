Гарбуз допускает, что заглушить сепаратистское ТВ на Луганщине удалось не везде

В Луганской области система блокировки российского и сепаратистского телевидения и радио была установлен на 134 метровой телевышке в Бахмутовке (Новоайдарский район).

Об этом рассказал глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз в комментарии каналу «UA:Донбасс».

Он допустил, что система блокировки могла сработать не везде.

«Сейчас объезжает группа наших сотрудников, которая определяет, в каких местах это сработало или не сработало. Возможно, нужно отрегулировать угол наклона. Радиус охвата в пределах 60 километрах», – сказал Гарбуз.

Также, по словам главы ЛугОВГА, в ближайшие два года будет построена еще одна телевышка в Попаснянском районе высотой 150 метров. В этом году планируется согласование проекта, в следующем – строительство.