Полторак подтвердил, что АТО завершится 30 апреля

Антитеррористическая операция на Донбассе завершится в конце апреля, тогда же начнется новый формат под руководством Объединенных сил. Об этом заявил министр обороны Степан Полторак в интервью BBC.

«30 апреля мы завершаем проведения АТО и переходим к проведению операции Объединенными силами во главе с командующим и Объединенным штабом», – рассказал он.

Полторак отметил, что министерство уже подготовило «органы военного управления, которые будут выполнять задачи в Донецкой и Луганской областях».

«Были проведены учения, и буквально во время разговора с вами [21 апреля] осуществляется передислокация органов военного управления, замена частей и подразделений, реструктуризация воинских частей и их замена», – сказал министр.

Новой операцией будет руководить командующий Объединенных сил. По словам министра, назначенный на эту должность Сергей Наев будет управлять подготовкой и руководством всех сил обороны – не только ВСУ, но и СБУ, полиции, Нацгвардии, пограничников.

Полторак отметил, что основная задача Наева – «освободить территорию от оккупантов и защитить территориальную целостность Украины».

Глава Минобороны не смог назвать точную численность украинских сил на Донбассе, отметив, что все будет зависеть от обстановки.

«Если на первом этапе это будет операция по стабилизации ситуации, то, по моему мнению, будет достаточно и количества, которое сегодня есть. Если будет ситуация осложняться или будет принято решение об освобождении территории – тогда, конечно, и количество личного состава необходимо будет увеличивать», – заявил Полторак.

Он также прогнозирует, что жизнь гражданских лиц в зоне конфликта изменится в лучшую сторону.

«Они будут четко понимать, от кого зависят решения, они будут четко понимать, что есть вертикаль управления этими территориями и, я думаю, что жизнь для этих людей будет легче», – резюмировал Полторак.