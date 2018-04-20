В оккупированном Луганске у жилых домов нашли реактивные двигатели от выстрела ПГ-7

В оккупированном Луганске 22 апреля были найдены отработанные реактивные двигатели от выстрела ПГ-7 (противотанкового гранатомета). Опасные предметы были найдены вблизи жилых домов.

Об этом сообщает пресс-служба «МЧС ЛНР».

«В Луганске от местного жителя поступило сообщение о подозрительных предметах, которые находятся в районе жилых домов. Сотрудниками МВД подозрительные предметы (в количестве 5 шт.) идентифицированы как отработанные реактивные двигатели от выстрела ПГ-7», – говорится в сообщении