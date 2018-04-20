На Донбассе КПВВ за сутки пересекли более 34 тыс. человек

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за минувшие сутки, 22 апреля 2018 года пересекли более 34 тыс. лиц.

Пассажиро-транспортный поток во всех КПВВ на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил минувшей эпохи оставался динамичным, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

"Всего через КПВВ проследовало 34,2 тысячи человек и 4,8 тысячи транспортных средств:"Майорское" - 7950 человек и 970 транспортных средств (ТС); "Марьинка" - 8800 человек и 1655 ТС; "Новотроицкое" - 6310 лиц и 1295 ТС; "Гнутовое" - 3210 человек и 840 ТС; "Станица Луганская" - 7910 человек", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 10/70; "Марьинка" - 10/70; "Новотроицкое" - 20/0; "Гнутовое" - 10/15. Кроме того, пограничники во время осмотра в двух автомобилях под обшивкой салона и в багажном отделении обнаружили скрытые ветеринарные препараты на более 19 тыс. гривен и 450 пачек сигарет.

Обнаруженный товар и автомобили переданы работникам Государственной фискальной службы для принятия правового решения. Сотрудники пограничной службы также в КПВВ "Майорское" обнаружили документ выдан так называемой "ДНР" у гражданки Украины, которая двигалась из временно оккупированной территории.