Водоснабжение Авдеевки полностью возобновлено

По состоянию на утро 23 апреля 2018 года после запуска Донецкой фильтровальной станции водоснабжение Авдеевки и других населенных пунктов на подконтрольной территории восстановлено в полном объеме.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что заполнение систем Донецкой фильтровальной станции и резервуаров возобновилось накануне днем. А по состоянию на 05:00 23 апреля водоснабжение Авдеевки, поселков Ласточкино и Орловка Ясиноватского района было восстановлено в полном объеме