На встрече глав МИД G7 будут рассмотрены вопросы деоккупации Крыма и Донбасса

Министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что во время встречи министров иностранных дел стран "Большой семерки", в частности будут обсуждаться вопросы деоккупации Крыма и Донбасса.

Об этом Климкин написал на своей странице в Twitter.

"А теперь в Торонто - на встречу с нашими друзьями - министрами иностранных дел "Большой семерки". Главные темы - солидарность с Украиной в отношении оккупированных Крыма и Донбасса и поддержка наших реформ. Жду замечательной дискуссии", - отметил Климкин