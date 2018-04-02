Минюст введет механизм наказания руководителей колоний и СИЗО

Министерство юстиции введет механизм наказания руководителей колоний и СИЗО.

Об этом сообщил замглавы Минюста Денис Чернышев, передает пресс-служба министерства.

По его словам, проверка добропорядочности руководителей колоний и СИЗО будет ежегодной и тщательной.

"Проверка добропорядочности руководителей учреждений и следственных изоляторов будет ежегодной, обязательной и тщательной. Каждый руководитель УВП или СИЗО обязан будет ежегодно до 1 июня подавать в Управление персонала Администрации ДКВС собственноручно заполненную анкету.

Новоназначенные руководители должны будут подать анкету добропорядочности в течение 30 дней после даты назначения", - отметил замминистра. Проверку предоставленных документов будет проводить комиссия добропорядочности. При этом заседания будут открытыми, к ним будут привлекаться и представители СМИ.

Непредоставление или несвоевременное предоставление анкеты добропорядочности является основанием для рассмотрения комиссией вопроса о привлечении руководителя к ответственности. "Если во время проверки будут установлены факты, требующие дополнительного служебного расследования, то такие расследования будут инициироваться, и только после их завершения будет приниматься решение в отношении руководителя учреждения", - пояснил Чернышев. Чиновник подчеркнул, что на сегодня сложно устранить руководителя от своих обязанностей, даже если он не справляется с возложенными на него задачами.