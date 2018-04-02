"Укрзализныця" запускает 20 дополнительных поездов на майские праздники

По состоянию на 20 апреля " Укрзализныця" назначила 20 дополнительных поездов к майским праздникам во всех популярных направлениях.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Поезд № 191/192 Киев - Львов будет курсировать 27, 28 апреля и 1 мая с отправлением из Киева в 08:03 и прибытием во Львов в 17:55. В обратном направлении поезд будет отправляться в эти же даты в 11:58 и прибывать в Киев в 21:46. Поезд № 243/244 Киев - Львов осуществит рейсы 28 апреля и 1 мая.

Отправление из Киева в 05:27 и прибытие во Львов в 14:20. В обратном направлении отправление в 09:40 и прибытие в 19:05. Поезд № 755/756 Киев - Львов 27 апреля и 1 мая отправится из Киева в 23:31 и прибудет во Львов в 05:43.

В обратном направлении отправление в 23:00 и прибытие в 05:18. Поезд № 239 Киев - Ужгород отправится из Киева 27, 28, 29, 30 апреля и 2 мая в 19:44 и прибудет в Ужгород на следующий день в 10:56. В обратном направлении из Ужгорода отправление 26, 28, 29, 30 апреля и 1 мая в 19:05 и прибытие в Киев на следующий день в 10:09. Поезд № 249 Киев - Ивано-Франковск - Черновцы 27 и 30 апреля в 15:21 отправится из Киева и прибудет в 08:15. В обратном направлении отправится 1 мая в 18:10 и прибудет в Киев в 10:28. Поезд № 197/198 Киев - Ковель отправится в рейсы 27 апреля и 1 мая.

Отправление из Киева в 07:28 и прибытие в Ковель в 16:53. Обратно из Ковеля поезд отправится в 11:03 и прибудет в Киев в 19:53. Поезд № 177 Киев - Хмельницкий будет курсировать 28 апреля и 1 мая.

Отправление из Киева в 06:06 и прибытие в Хмельницкий в 13:02. В обратном направлении отправление из Хмельницкого в 14:04 и прибытие в Киев в 20:43. Поезд № 201 Киев-Жмеринка отправится в рейс 2 мая в 13:22 и прибудет в Жмеринку в 17:55. Поезд № 292/291 Хмельницкий - Киев будет курсировать в направлении Киева 27 апреля и до Хмельницкого 2 мая. Отправление из Хмельницкого в 06:59 и прибытие в Киев в 13:55. В обратном направлении отправление в 10:09 и прибытие в 15:10. Поезд № 162/161 Николаев - Киев осуществит рейсы 30 апреля и 1 мая.

Отправление из Николаева в 23:17 и прибытие в 08:42. Из Киева поезд будет отправляться в 14:46 и прибывать в Киев в 05:56. Поезд № 211/212 Львов - Киев будет курсировать до Киева 28 апреля с отправлением в 13:17 и прибытием в 18:45. До Черкасс поезд совершит рейс 2 мая с отправлением в 10:34 и прибытием в 14:27. Поезд № 223/224 Киев - Одесса будет курсировать 28 апреля и 1 мая.

Отправление из Киева в 07:38 и прибытие в Одессу 17:41. В обратном направлении отправление из Одессы в 11:07 и прибытие в 20:37. Поезд № 201/202 Днепр - Киев будет курсировать до Киева 28 и 29 апреля и обратно 2 мая. Отправление из Днепра в 20:42 и прибытие в Киев в 04:54. В обратном направлении отправление в 21:42 и прибытие в 06:20. Поезд № 164/163 Киев - Харьков совершит рейсы 28 апреля и 1 мая. Отправление из Киева в 06:52 и прибытие в Харьков в 15:03. В обратном направлении отправление в 12:49 и прибытие в 21:00. Поезд № 242 Кременчуг - Киев отправится в Кременчуг 1 мая в 10:34 и прибудет в 19:45. Обратно из Киева 2 мая в 09:15 и прибудет в 19:14. Поезд № 780/779 Винница - Сумы будет курсировать 27, 28, 29, 30 апреля и 1 мая.

Отправление из Винницы в 13:43 и прибытие в сумы в 21:33. В обратном направлении - отправление в 05:30 и прибытие в Винницу в 13:08. Поезд № 235 Харьков - Ужгород будет курсировать 27 и 30 апреля до Ужгорода и 28 апреля и 1 мая в Харьков.

Отправление из Харькова в 10:27 и прибытие в Ужгород в 11:50. В обратном направлении отправление в 18:00 и прибытие в Харьков в 19:30 следующих суток. Поезд № 168 Львов - Одесса осуществит рейсы 28 апреля и 1 мая. Отправление из Львова в 09:15 и прибытие в Одессу в 20:28. Из Одессы поезд будет отправляться в 10:03 и прибывать во Львов в 21:05. Поезд № 276/275 Львов - Днепр будет курсировать 27, 29 апреля и 1 мая до Днепра и 26, 28, 30 апреля и 2 мая - до Львова. Отправление из Львова в 13:00 и прибытие в Днепр в 08:15, в обратном направлении - отправление в 16:30 и прибытие во Львов в 10:55. Поезд № 92 Константиновка - Одесса осуществит дополнительные рейсы 27, 29 апреля и обратно 26, 28, 30 апреля. Отправление из Константиновки в 15:30 и прибытие в Одессу в 08:07, из Одессы поезд отправится в 13:28 и прибудет в Константиновку в 05:40.