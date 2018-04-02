ДНРовцы подготовились к восстановлению работы мобильного оператора Vodafone

Понимания по срокам реализации дальнейших шагов по восстановлению работы мобильного оператора Vodafone на территории «ДНР» удалось достичь на встрече участников экономической подгруппы ТКГ в Минске.

Об этом сообщила пресс-секретарь «главы делегации ДНР» на переговорах в Минске Дениса Пушилина Виктория Талакина, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Восстановление сети Vodafone остается одним из приоритетных в подгруппе по экономическим вопросам... Достигнуто понимание о сроках реализации дальнейших шагов по восстановлению работы мобильного оператора. Дальнейшая процедура полностью зависит от действий или бездействия украинской стороны», – сказала Талакина.

По ее словам, «власти ДНР» предоставили все необходимые гарантии, запрашиваемые украинской стороной, выполнив тем самым свою часть достигнутых договоренностей.