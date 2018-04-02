Общественники рассказали, стоит ли ждать компенсации за имущество, разрушенное в ходе АТО

Правозащитники подняли вопрос возмещения ущерба за поврежденное или разрушенное жилье в результате боевых действий на Донбассе на комитетских слушаниях в Верховной Раде Украины по правам переселенцев и граждан, живущих на временно неподконтрольных украинским властям территориях.

Об этом сообщает пресс-служба Благотворительного фонда «Право на защиту».

«Сегодня законодательство не предусматривает порядка выплаты компенсации за поврежденное или разрушенное жилье. В отношении жилья, пострадавшего в результате боевых действий, нет механизма фиксации повреждений или разрушений, нет методики оценки материального ущерба, нет даже отдельного акта обследования жилья. Тот акт, который был добавлен в Постановление КМУ 505 в декабре 2017 года, является общим и не учитывает специфики повреждений от боевых действий», – сообщила правовой аналитик БФ Элина Шишкина.

Также она представила инфографику «Имущество, поврежденное или разрушенное в ходе вооруженного конфликта. Стоит ли ждать компенсацию?» и указала на то, что после официального прекращения АТО, которое запланировано на 30 апреля, образуется правовой вакуум относительно реализации права пострадавших на компенсацию за поврежденное или разрушенное жилье. Правовой аналитик отметила, что это является следствием принятого закона №2268 (Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях), поскольку закон о борьбе с терроризмом не будет применяться к фактам повреждений или разрушений, которые произойдут после этой даты, а закон о реинтеграции не предусматривает механизма компенсации в связи с мерами по обеспечению национальной безопасности.

В БФ «Право на защиту» напоминают, что 21 февраля 2018 года президент Украины вернул в ВР подписанный Закон Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской области». По сравнению с текстом ко второму чтению, подписанный текст претерпел некоторые изменения. В целом, смягчены формулировки, убраны некоторые нормы, вызвавшие обеспокоенность правозащитников, упорядочены понятия военных формирований и изменены некоторые обязательства страны агрессора.