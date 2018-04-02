» » Общественники рассказали, стоит ли ждать компенсации за имущество, разрушенное в ходе АТО

Общественники рассказали, стоит ли ждать компенсации за имущество, разрушенное в ходе АТО

Сегодня, 17:44 citynews.net.ua | Напечатать

Общественники рассказали, стоит ли ждать компенсации за имущество, разрушенное в ходе АТОПравозащитники подняли вопрос возмещения ущерба за поврежденное или разрушенное жилье в результате боевых действий на Донбассе на комитетских слушаниях в Верховной Раде Украины по правам переселенцев и граждан, живущих на временно неподконтрольных украинским властям территориях.

Об этом сообщает пресс-служба Благотворительного фонда «Право на защиту».

«Сегодня законодательство не предусматривает порядка выплаты компенсации за поврежденное или разрушенное жилье. В отношении жилья, пострадавшего в результате боевых действий, нет механизма фиксации повреждений или разрушений, нет методики оценки материального ущерба, нет даже отдельного акта обследования жилья. Тот акт, который был добавлен в Постановление КМУ 505 в декабре 2017 года, является общим и не учитывает специфики повреждений от боевых действий», – сообщила правовой аналитик БФ Элина Шишкина.

Также она представила инфографику «Имущество, поврежденное или разрушенное в ходе вооруженного конфликта. Стоит ли ждать компенсацию?» и указала на то, что после официального прекращения АТО, которое запланировано на 30 апреля, образуется правовой вакуум относительно реализации права пострадавших на компенсацию за поврежденное или разрушенное жилье. Правовой аналитик отметила, что это является следствием принятого закона №2268 (Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях), поскольку закон о борьбе с терроризмом не будет применяться к фактам повреждений или разрушений, которые произойдут после этой даты, а закон о реинтеграции не предусматривает механизма компенсации в связи с мерами по обеспечению национальной безопасности.

В БФ «Право на защиту» напоминают, что 21 февраля 2018 года президент Украины вернул в ВР подписанный Закон Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской области». По сравнению с текстом ко второму чтению, подписанный текст претерпел некоторые изменения. В целом, смягчены формулировки, убраны некоторые нормы, вызвавшие обеспокоенность правозащитников, упорядочены понятия военных формирований и изменены некоторые обязательства страны агрессора.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:07

ДНРовцы подготовились к восстановлению работы мобильного оператора Vodafone

Сегодня, 17:44

Общественники рассказали, стоит ли ждать компенсации за имущество, разрушенное в ходе АТО

Сегодня, 17:33

МинВОТ: работа ДФС будет возобновлена после договоренностей с Красным Крестом и ОБСЕ

Сегодня, 16:56

СБУ предупредила более 400 попыток терактов в Украине за 3,5 года

Сегодня, 15:58

Госспецсвязи запустило систему противодействия антиукраинскому вещанию в зоне АТО

Сегодня, 15:41

Порошенко в ближайшее время планирует посетить Донбасс

Сегодня, 14:58

Германия выделит Украине 9 млн евро на помощь переселенцам

Сегодня, 13:52

В зоне АТО за сутки ранены двое украинских военных

Сегодня, 13:40

Лисичанск рискует остаться без воды

Сегодня, 12:58

Военные пенсии в среднем увеличатся на 1 500 гривен

Сегодня, 12:37

Гладкого отстранили от должности начальника штаба ВМС Украины

Сегодня, 11:30

Областная прокуратура занялась ЛНРовским прокурором. Ему светит до 15 лет

Новости Украины:

Сегодня, 18:06

Порошенко поручил СНБО изучить вопрос размещения системы информпротиводействия на границе с Приднестровьем

Сегодня, 17:52

Шахты трех госпредприятий в Донецкой области обесточены из-за долгов за электроснабжение

Сегодня, 16:58

Украинцы подписали 1 млн деклараций с врачами

Сегодня, 15:58

ОБСЕ: Пятеро сотрудников ДФС были ранены одной пулей

Сегодня, 15:16

В Харькове произошел взрыв в многоэтажном доме

Сегодня, 14:59

В Крым к оккупантам приехали немецкие депутаты и вице-мэр Линца

Сегодня, 13:36

В Мариуполе зафиксированы три новых случая кори

Сегодня, 13:35

Одесская прокуратура и нацполиция занялись депутатами Таировской ОТГ

Сегодня, 12:31

Рада поддержала обращение о предоставлении автокефалии церкви

Сегодня, 12:22

Польша и Украина разрабатывают Карпатскую стратегию

Сегодня, 11:22

В Украине ожидается подъем уровня воды

Сегодня, 10:59

В Краматорске во дворе дома разорвалась граната

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Апрель 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 



^Наверх

 