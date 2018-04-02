МинВОТ: работа ДФС будет возобновлена после договоренностей с Красным Крестом и ОБСЕ

По состоянию на 19 апреля Донецкая фильтровальная станция законсервирована, остатки воды поступают в резервуары Авдеевки.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Отмечается, что работа ДФС будет восстановлена после договоренностей коммунального предприятия «Вода Донбасса» с Международным комитетом Красного креста и СММ ОБСЕ.