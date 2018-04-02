Президент Украины Петр Порошенко в ближайшее время планирует посетить Донбасс.

Об этом глава государства заявил сегодня, 19 апреля 2018 года, в ходе заседания военного комитета.

Так, Порошенко анонсировал визит в Донецкую и Луганскую области, который состоится в ближайшее время. Порошенко также отметил, что вместе с ним Донбасс посетит и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

"Я хочу проинформировать, что в ближайшее время я с секретарем СНБО планирую посетить Донецкую и Луганскую области и я лично проверю качество трансляции сигналов украинских вещателей в зоне антитеррористической операции. Уже через несколько дней, меньше чем через 2 недели, мы переходим от формата АТО к соответствующему военному формату", - заявил Порошенко