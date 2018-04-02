Военные пенсии в среднем увеличатся на 1 500 гривен

До 1 мая 2018 года все военные пенсионеры получат перерасчет выплат и будут получать в среднем на 1 500 гривен больше.

Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Повышение военных пенсий: я обещал этом с трибуны парламента, и мы нашли механизм решением правительства и изменили систему. Таким образом, почти 500 тыс. пенсионеров получат доплаты к своей пенсии на около 1 500 гривен. До 1 мая все военные пенсионеры получат перерасчет", - отметил Гройсман.