Гладкого отстранили от должности начальника штаба ВМС Украины

Начальника штаба - первого замкомандующего Военно-морского флота Украины Романа Гладкого отстранили от занимаемой должности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Украины.

"В соответствии с представлением, которое поступило к министру обороны Украины, было принято решение об освобождении от занимаемой должности начальника штаба - первого заместителя командующего ВМС ВС Украины капитана первого ранга Романа Гладкого", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что освобождение Гладкого связано с ненадлежащим исполнением служебных обязанностей. "Предположение некоторых СМИ о других причинах освобождения не соответствуют действительности", - добавили в Минобороны. Отметим, накануне одесское издание "Думская" со ссылкой на источники сообщила, что Гладкого отстранили из-за российского гражданства его супруги. По данным "Думской", его жена с детьми проживала в оккупированном Крыму на протяжении двух лет после начала российской агрессии.