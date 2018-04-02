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Гладкого отстранили от должности начальника штаба ВМС Украины

Сегодня, 12:37 citynews.net.ua | Напечатать

Начальника штаба - первого замкомандующего Военно-морского флота Украины Романа Гладкого отстранили от занимаемой должности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Украины. 

"В соответствии с представлением, которое поступило к министру обороны Украины, было принято решение об освобождении от занимаемой должности начальника штаба - первого заместителя командующего ВМС ВС Украины капитана первого ранга Романа Гладкого", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что освобождение Гладкого связано с ненадлежащим исполнением служебных обязанностей. "Предположение некоторых СМИ о других причинах освобождения не соответствуют действительности", - добавили в Минобороны. Отметим, накануне одесское издание "Думская" со ссылкой на источники сообщила, что Гладкого отстранили из-за российского гражданства его супруги. По данным "Думской", его жена с детьми проживала в оккупированном Крыму на протяжении двух лет после начала российской агрессии.


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