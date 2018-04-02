» » Боевики 50 раз открывали огонь по украинским позициям

Боевики 50 раз открывали огонь по украинским позициям

Сегодня, 09:21 citynews.net.ua | Напечатать

В зоне проведения антитеррористической операции за прошлые сутки российско-оккупационные войска осуществили 50 обстрелов украинских позиций, один украинский военный ранен, еще один получил боевое травмирования.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook. Так, на Донецком направлении из запрещенных 120 и 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли защитников Шахты «Бутовка», Невельского и Новотроицкого.

Кроме того, под огонь из 120-мм минометов попали наши позиции возле Николаевки, а также позиции в районе Песков и Водяного. Также из гранатометов противник открывал огонь по защитниках Талаковки, Гнутово, Богдановки и Авдеевки, из вооружения БМП - по украинским укреплениях под Богдановкой, из крупнокалиберных пулеметов – вблизи Опытного, Водяного и Талаковки, стрелкового оружия - в районе Лебединского, Верхнеторецкого, Марьинки, Каменки, Широкино и Авдеевки, а возле Гнутово велся снайперский огонь На Луганском направлении боевики открывали огонь из минометов по украинским укреплениях вблизи Новоалександровки и Попасной, из гранатометов - по Луганскому и Светлодарску, из крупнокалиберных пулеметов - под Новолуганским, снайперского оружия - вблизи Майорска и Новгородского.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 09:58

Штаб АТО призвал международные организации содействовать разрешению ситуации с ДФС

Сегодня, 09:21

Боевики 50 раз открывали огонь по украинским позициям

Вчера, 18:48

За день на Донбассе зафиксировано 20 обстрелов

Вчера, 18:00

Аваков попросил у США помощи для реабилитации военных

Вчера, 17:15

На КПВВ в Станице пограничникам предлагали взятки, чтобы пройти вне очереди

Вчера, 16:58

В Донецкой области полностью остановлена работа фильтровальной станции

Вчера, 16:29

СБУ дважды сообщала Януковичу об угрозе нападения со стороны России

Вчера, 15:36

Украина провела испытания экспортной версии ПТРК "Стугна"

Вчера, 14:59

На Луганщине перевернулся автомобиль. Погиб водитель

Вчера, 14:24

В Луганской области СБУ разоблачила агентурную сеть террористов

Вчера, 13:56

В оккупированном Луганске автобус сбил женщину

Вчера, 12:38

МИД: Никаких признаков имплементации "Минска" Россией

Новости Украины:

Сегодня, 09:59

Нардеп Мельничук разбил нос радикалу Линько

Сегодня, 09:39

Киберполиция Украины пресекла деятельность более десятка мошеннических "интернет-магазинов"

Вчера, 18:15

Кабмин увеличил квоту на прием мигрантов почти вдвое

Вчера, 17:13

Опубликовано обращение Порошенко к Вселенскому патриарху по единой православной церкви

Вчера, 16:01

В больнице находятся 15 пострадавших во время аварии в Кривом Роге

Вчера, 15:59

В Одессе предотвратили закупку санкционной продукции из РФ

Вчера, 14:28

В Одессе во время пожара погиб ребенок

Вчера, 13:11

В Киеве маршрутка столкнулась с грузовиком, есть пострадавшие

Вчера, 12:29

В Харьковской области эвакуировали школьников из-за найденного снаряда

Вчера, 12:14

ДТП в Кривом Роге: число погибших увеличилось

Вчера, 11:14

Задержанный россиянин дал показания СБУ о переправке наемников "Вагнера" в Сирию (видео)

Вчера, 11:12

Националисты закрасили названия российских городов на Аллее Славы в Одессе

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Апрель 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 



^Наверх

 