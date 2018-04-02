Боевики 50 раз открывали огонь по украинским позициям

Боевики 50 раз открывали огонь по украинским позициямСегодня, 09:21
В зоне проведения антитеррористической операции за прошлые сутки российско-оккупационные войска осуществили 50 обстрелов украинских позиций, один украинский военный ранен, еще один получил боевое травмирования.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook. Так, на Донецком направлении из запрещенных 120 и 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли защитников Шахты «Бутовка», Невельского и Новотроицкого.
Кроме того, под огонь из 120-мм минометов попали наши позиции возле Николаевки, а также позиции в районе Песков и Водяного. Также из гранатометов противник открывал огонь по защитниках Талаковки, Гнутово, Богдановки и Авдеевки, из вооружения БМП - по украинским укреплениях под Богдановкой, из крупнокалиберных пулеметов – вблизи Опытного, Водяного и Талаковки, стрелкового оружия - в районе Лебединского, Верхнеторецкого, Марьинки, Каменки, Широкино и Авдеевки, а возле Гнутово велся снайперский огонь На Луганском направлении боевики открывали огонь из минометов по украинским укреплениях вблизи Новоалександровки и Попасной, из гранатометов - по Луганскому и Светлодарску, из крупнокалиберных пулеметов - под Новолуганским, снайперского оружия - вблизи Майорска и Новгородского.