Боевики 50 раз открывали огонь по украинским позициям

Кроме того, под огонь из 120-мм минометов попали наши позиции возле Николаевки, а также позиции в районе Песков и Водяного. Также из гранатометов противник открывал огонь по защитниках Талаковки, Гнутово, Богдановки и Авдеевки, из вооружения БМП - по украинским укреплениях под Богдановкой, из крупнокалиберных пулеметов – вблизи Опытного, Водяного и Талаковки, стрелкового оружия - в районе Лебединского, Верхнеторецкого, Марьинки, Каменки, Широкино и Авдеевки, а возле Гнутово велся снайперский огонь На Луганском направлении боевики открывали огонь из минометов по украинским укреплениях вблизи Новоалександровки и Попасной, из гранатометов - по Луганскому и Светлодарску, из крупнокалиберных пулеметов - под Новолуганским, снайперского оружия - вблизи Майорска и Новгородского.