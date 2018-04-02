За день на Донбассе зафиксировано 20 обстрелов

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе по состоянию на 18:00 в среду, 18 апреля, зафиксировано 20 обстрелов со стороны боевиков.

Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения, передает пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"В первую половину суток режим полного прекращения огня боевиками российско-оккупационных войск не придерживался. В частности, на Донецком направлении из запрещенных минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляны защитники Шахты "Бутовка". 82 мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и снайперское оружие агрессор применил вблизи Песков", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что из гранатометов противник открывал огонь в сторону позиций сил АТО в Водяном, Талаковке, Богдановке и Авдеевке.

"Кроме этого, из вооружения БМП агрессор обстрелял наши укрепления под Богдановкой, из крупнокалиберных пулеметов - укреплении вблизи Невельского и Талаковки, из стрелкового оружия - пункты в районе Лебединского, Марьинки, Верхньоторецького и Авдеевки, а неподалеку Гнутового велся снайперский огонь", - отметили в штабе. Что касается Луганского направления, боевики применили крупнокалиберные пулеметы по украинским позициям под Новолуганським, а снайперское оружие - вблизи Майорская и Новгородского.

"В результате вражеского огня один украинский военнослужащий получил ранение. Его доставили в лечебное учреждение и оказана квалифицированная медицинская помощь", - сообщает штаб.