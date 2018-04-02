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На КПВВ в Станице пограничникам предлагали взятки, чтобы пройти вне очереди

Сегодня, 17:15 citynews.net.ua | Напечатать

Попытка дачи взятки зафиксирована пограничниками в КПВВ "Станица Луганская".

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Так, в контрольных пунктах въезда-выезда "Станица Луганская", "Майорское" и "Марьинка" сотрудники Госпогранслужбы зафиксировали четыре случая, когда граждане Украины пытались "договориться" за оформление вне очереди за денежное вознаграждение.

На свои предложения они получили от пограничников отказы, после чего нарушители переданы представителям Национальной полиции.


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