СБУ дважды сообщала Януковичу об угрозе нападения со стороны России

Служба безопасности Украины дважды сообщала экс-президенту Виктору Януковичу, что существует угроза нарушения территориальной целостности и суверенитета Украины со стороны России.

Об этом заявил прокурор Руслан Кравченко во время допроса депутата Михаила Добкина в Оболонском суде, - сообщает ТСН.

По словам Кравченко, адвокаты Януковича пытались доказать, что их подзащитный не знал об угрозе украинскому суверенитету и целостности со стороны России. Однако обвинение располагает рассекреченными правоохранителями документами, которые свидетельствуют об обратном.

Глава СБУ присылал президенту письмо об угрозе нацбезопасности Украины со стороны России 15 января 2013 года, а также уже 17 февраля 2014 года - об угрозе территориальной целостности Украины со стороны РФ.

Также экс-президенту письмом от 15 января 2013 сообщали о том, что в России создана межведомственная группа при президенте, целью которой было политическое, гуманитарное и экономическое обеспечение интервенции в Украину. Было указано, что ее координирует Администрация президента РФ, сообщается о финансово-промышленных группах, которые будут задействованы в мероприятиях против Украины.

Этапом подготовки было доминирование российских энергетических компаний на украинском рынке, распространение влияния на машиностроение, морскую отрасль, сферу связи и тому подобное. Также проводилась работа с русскими за границей, распространялся русский язык, российские центры, усиливались общественные организации, выступающие за объединение России и Украины.