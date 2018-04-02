На одном из военных полигонов прошли испытания новой модификации противотанкового управляемого ракетного комплекса "Скиф", который является экспортной версией ПТРК "Стугна-П".

Об этом сообщила пресс-служба Государственного конструкторского бюро "Луч".

Конструкция усовершенствованного противотанкового управляемого ракетного комплекса "Скиф" потерпела ряд изменений согласно требований заказчика. Так, комплекс адаптировали для запуска ракет в условиях мягких грунтов и песка. При этом сама ракета не претерпела изменений, поскольку разрабатывалась для использования в любых климатических и погодных условиях.

На испытаниях "Скифа" присутствовали разработчики, представители страны заказчика, а также представители Вооруженных сил Украины.

"Оборудование штатного ПТРК мощным тепловизором позволяет гарантированно поражать бронетехнику врага в условиях сложной видимости и ночью. Эта разработка в очередной раз подтверждает, что наша страна имеет очень высокий научный потенциал, который позволяет создавать образцы вооружения и военной техники на уровне ведущих стран мира", — заявил командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Сергей Попко.

В КБ "Луч" рассказали, что "Скиф" имеет ряд технических преимуществ, которые гарантируют поражения подвижных и неподвижных современных бронированных целей, имеющих комбинированную, разнесенную или монолитную броню, в том числе с динамической защитой.