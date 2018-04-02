На Луганщине перевернулся автомобиль. Погиб водитель

Водитель автомобиля "ВАЗ-2102" на автодороге Т-1313 Троицкое - Старобельск не справился с управлением, выехал на обочину дороги, где допустил опрокидывание автомобиля.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

В результате ДТП водитель автомобиля погиб на месте. Данный факт внесен в ЕРДР и квалифицирован как "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".